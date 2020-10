Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Près de 30 millions d'électeurs ont déjà voté, ouverture des bureaux en Floride Reuters • 20/10/2020 à 01:16









par Zachary Fagenson et Joseph Ax CORAL GABLES, Floride, 20 octobre (Reuters) - Près de 30 millions d'Américains ont déjà déposé leur bulletin de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre, alors que les électeurs de Floride se sont amassés lundi devant les bureaux de vote au premier jour du vote anticipé dans cet Etat considéré comme crucial pour l'issue du scrutin. A quinze jours de l'"Election Day", le président républicain Donald Trump a tenté de rassurer ses troupes, écartant l'importance de son retard dans les sondages sur son adversaire démocrate Joe Biden. "Nous allons gagner", a-t-il dit lors d'une réunion à distance avec des volontaires de ses équipes de campagne. Plus de 29,6 millions d'électeurs ont déjà voté, soit par courrier soit dans des bureaux de vote ouverts en avance, dans 44 Etats et le district de Washington, d'après les dernières données répertoriées lundi après-midi par le groupe Elections Project, basé à l'Université de Floride. Il y a quatre ans, au même moment de la campagne, seuls 5,6 millions de suffrages avaient été exprimés par anticipation. Au final et au total, 136,6 millions de voix avaient été enregistrées pour l'élection ayant abouti à la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Le niveau record observé pour la présidentielle de cette année s'explique notamment par l'épidémie de coronavirus et le souci d'une bonne partie des électeurs d'éviter tout risque de contamination dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Mais il semble aussi refléter l'enthousiasme des électeurs, particulièrement chez les démocrates. Dans les Etats communiquant publiquement le parti d'appartenance des électeurs, près de 54% des bulletins ont été transmis par des encartés du Parti démocrate, contre 25% d'électeurs républicains. Les enquêtes d'opinion indiquent que la plupart des partisans de Donald Trump entendent voter en personne le "jour J", après que le président sortant a répété, sans preuve, sa défiance à l'égard du vote par correspondance. Alors que Donald Trump et Joe Biden se retrouveront jeudi soir à Nashville (Tennessee) pour un ultime débat télévisé, la colistière de l'ancien vice-président démocrate, Kamala Harris, s'est rendue à Orlando et a appelé les partisans démocrates à voter par anticipation en Floride. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des files d'électeurs dans 52 des 67 comtés de l'Etat ayant ouvert les bureaux de vote dès ce lundi. Plusieurs centaines de personnes, pour la plupart munies d'un masque de protection, ont ainsi patienté sous la pluie devant la bibliothèque publique de Coral Gables, une ville à majorité hispanique située près de Miami. La Floride est considérée comme décisive pour les chances de réélection de Donald Trump. Un sondage Reuters/Ipsos réalisé la semaine dernière crédite Joe Biden de 49% des intentions de vote, contre 47% pour l'actuel locataire de la Maison blanche. (avec James Oliphant et Simon Lewis; version française Henri-Pierre André et Jean Terzian)

