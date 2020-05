Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Première apparition publique de Joe Biden en dix semaines Reuters • 25/05/2020 à 23:05









NEW CASTLE, Delaware, 25 mai (Reuters) - L'ancien vice-président américain Joe Biden, probable candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain, a effectué lundi sa première apparition en public depuis qu'il s'est placé à l'isolement il y a dix semaines en raison de l'épidémie de coronavirus. Accompagné de sa femme Jill, Joe Biden, le visage recouvert d'un masque noir, s'est rendu à quelques pas de son domicile dans le Delaware pour déposer une gerbe de roses blanches devant un monument à la mémoire des soldats américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée, à l'occasion du Memorial Day, jour férié aux Etats-Unis. "Cela fait du bien de sortir de chez soi", a commenté l'ancien vice-président de Barack Obama qui a salué - à bonne distance - une dizaine d'anciens combattants et des badauds. Joe Biden est en campagne virtuelle, sur internet, depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, où elle a provoqué environ 100.000 morts. Le président Donald Trump a déserté à plusieurs reprises l'enceinte de la Maison blanche ces dernières semaines pour se rendre dans les Etats clés du scrutin de novembre, dans le Michigan, en Pennsylvanie et en Arizona. Le président républicain a également joué au golf ce week-end pour la première fois depuis qu'il a déclaré un état d'urgence sanitaire il y a deux mois. "La présidence, c'est beaucoup plus que de tweeter depuis sa voiturette de golf", a commenté Joe Biden dimanche sur son propre compte Twitter. L'ancien vice-président, dont l'équipe de campagne a refusé de dire quand il reprendrait ses meetings, n'était plus apparu en public depuis un débat télévisé le 15 mars dernier à Washington. (Trevor Hunnicutt, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.