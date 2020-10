Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Pour Trump et Biden, chacun son show électoral faute de débat Reuters • 15/10/2020 à 12:46









15 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, et son rival démocrate, Joe Biden, participeront chacun de leur côté à des émissions de télévision en direct ce jeudi, le deuxième débat entre les deux hommes ayant été annulé en raison du refus du sortant de le tenir à distance. Les deux émissions, lors desquelles chaque candidat répondra aux questions d'électeurs, sont prévues à 20h00 heure de Washington (00h00 GMT vendredi), sur NBC pour Donald Trump et ABC pour Joe Biden. Trump a refusé de participer au débat "virtuel" que la commission chargée de coordonner les débats télévisés de la campagne avait décidé d'organiser en raison des risques liés au coronavirus. Le président a annoncé le 2 octobre avoir contracté le COVID-19 mais il n'a été hospitalisé que trois jours et il a repris ses meetings de campagne. NBC, qui a annoncé la tenue de l'émission avec le président sortant mercredi, a précisé avoir obtenu une déclaration sur l'état de santé de Donald Trump de Clifford Lane, directeur médical de l'Institut national de la santé. Selon la chaîne, Clifford Lane et Anthony Fauci, l'infectiologue qui conseille la Maison blanche depuis le début de l'épidémie, ont conclu "avec un haut degré de fiabilité" que Donald Trump n'était plus porteur du virus. Anthony Fauci a confirmé la teneur du communiqué sur CBS mercredi en citant des tests récents. Le troisième débat entre les deux prétendants à la Maison blanche est prévu le 22 octobre à Nashville (Tennessee). Joe Biden dispose pour l'instant d'une avance confortable dans les sondages sur les intentions de vote à l'échelle nationale mais l'issue du scrutin du 3 novembre semble encore incertaine dans plusieurs Etats clés comme la Floride, la Pennsylvanie, l'Iowa ou l'Ohio. Un sondage Reuters-Ipsos publié mercredi attribue ainsi 47% d'intentions de vote à Donald Trump et 49% à Biden en Floride avec une marge d'erreur de quatre points. L'émission à laquelle participera Donald Trump sera tournée à Miami, celle accueillant Joe Biden à Philadelphie. (Joseph Ax, version française Marc Angrand; édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.