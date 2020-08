Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Les républicains mettent en avant le leadership économique de Trump Reuters • 26/08/2020 à 05:41









par John Whitesides et Jeff Mason WASHINGTON, 26 août (Reuters) - Les républicains ont continué mardi de vanter la perspective d'une réélection de Donald Trump en novembre au détriment du démocrate Joe Biden, mettant en avant que le leadership du président sortant était crucial pour revitaliser l'économie américaine et préserver les libertés religieuses. Au deuxième jour de leur convention nationale, ils ont cherché à remodeler le récit sur l'économie, faisant largement fi des millions de suppressions d'emplois provoquées par la crise sanitaire du coronavirus, qui a tué plus de 177.000 Américains. Toutefois, en épilogue de la soirée, la Première dame Melania Trump a reconnu la douleur provoquée par l'épidémie. "L'administration de mon mari n'arrêtera pas de se battre tant qu'il n'y aura pas un traitement efficace ou un vaccin disponible pour tous", a-t-elle dit depuis les jardins de la Maison blanche, face à une assemblée assise dans laquelle figurait Donald Trump au premier rang. "Donald ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas fait tout ce qu'il peut pour prendre soin de tous ceux affectés par cette terrible pandémie", a-t-elle poursuivi. Un éventail d'anonymes ont mis en avant les efforts de Donald Trump pour assouplir les règlementations économiques, placer l'"Amérique d'abord" ("America First") dans les accords commerciaux et soutenir les libertés religieuses, comme raisons pour lesquelles ils comptent voter pour lui. "Notre choix économique est très clair. Voulez-vous la santé économique, la prospérité, des opportunités et de l'optimisme, ou voulez-vous revenir aux jours sombres de la stagnation, de la récession et du pessimisme ?", a déclaré le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow. Les enquêtes d'opinion, qui donnent Donald Trump derrière Joe Biden, montrent que les électeurs voient le président sortant comme efficace en ce qui concerne l'économie, en dépit des pertes d'emplois durant la crise sanitaire. "INITIATIVES COURAGEUSES" Par moments, le ton de cette deuxième journée de la convention républicaine a fait écho à celui adopté la veille, lorsque les pairs de Donald Trump ont tenté de consolider leur base électorale en dressant un portrait dramatique d'une Amérique qui serait dirigée par Joe Biden. Dans une volonté de séduire l'électorat afro-américain, la campagne Trump a diffusé une vidéo dans laquelle l'actuel locataire de la Maison blanche accorde le pardon présidentiel à un braqueur de banques du Nevada, Jon Ponder, un homme noir devenu activiste pour d'autres détenus. "La vie de Jon est un beau témoignage du pouvoir de la rédemption", dit Donald Trump dans la vidéo, avant de signer le document. Donald Trump, critiqué par des activistes pour sa politique en matière d'immigration, est aussi apparu sur une autre vidéo en train de présider une cérémonie de naturalisation de cinq immigrants devenant des citoyens américains. Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, s'exprimant depuis le toit d'un immeuble de Jérusalem offrant un panorama de la ville israélienne en arrière-plan, a salué l'accord obtenu récemment pour normaliser les relations entre Israël et les Emirats arabes unis. Il a aussi mis en avant le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en 2018, une mesure populaire auprès des évangélistes - une base importante de l'électorat de Trump. "Ce président a mené des initiatives courageuses dans presque chaque coin du monde", a dit Pompeo. Le sénateur du Kentucky, Rand Paul, a rappelé que Joe Biden avait voté en faveur de l'invasion de l'Irak lorsqu'il était membre du Sénat. "Je crains que Biden choisisse à nouveau la guerre. Il a soutenu la guerre en Serbie, en Syrie et en Libye. Joe Biden va continuer de verser notre sang (...) Le président Trump va ramener nos héros à la maison", a-t-il dit. En amont des prises de parole de Melania Trump et de Mike Pompeo, les démocrates avaient décrié le choix d'utiliser la Maison blanche et un voyage diplomatique à des fins partisanes. Donald Trump prononcera son discours d'investiture jeudi depuis la résidence présidentielle, en clôture de la convention. (avec Trevor Hunnicutt, Jason Lange, Doina Chiacu et Joseph Ax; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.