USA 2020-Les micros de Trump et Biden seront coupés pour une partie du débat

(Actualisé avec précisions, communiqué de la campagne Trump) WASHINGTON, 20 octobre (Reuters) - Les micros du président républicain Donald Trump et de son adversaire démocrate Joe Biden seront coupés à certains moments de leur ultime débat afin de permettre à chacun des candidats à l'élection présidentielle américaine de disposer d'un temps de parole sans interruption, ont dit lundi les organisateurs. Les deux rivaux se retrouvent jeudi à Nashville (Tennessee) pour une ultime confrontation télévisée, à moins de deux semaines du scrutin du 3 novembre. La Commission pour les débats présidentiels (CDP), groupe non partisan qui gère ces rendez-vous depuis 1988, a déclaré que des changements étaient nécessaires après que le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden, le 29 septembre à Cleveland (Ohio), a tourné à la cacophonie. Dans un communiqué, elle a fait savoir que les deux rivaux disposeraient chacun de deux minutes de parole sans interruption en entame des différents volets du débat - lesquels dureront 15 minutes -, après quoi les deux micros seront à nouveau ouverts pour permettre les échanges. La campagne Trump a affiché son opposition à cette mesure mais assuré que le président sortant prendrait part au débat, alors qu'un contentieux sur le format du deuxième débat prévu le 15 octobre avait entraîné l'annulation de celui-ci. "Le président Trump s'engage à débattre avec Joe Biden malgré les changements de dernière minute de la commission biaisée, sa dernière tentative d'octroyer un avantage à son candidat favori", a dit Bill Stepien, le directeur de la campagne Trump, en référence à la direction de la CDP qu'occupe un ancien président du Comité national démocrate. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la campagne Biden. "Nous avons conscience, après discussions avec les deux équipes de campagne, qu'aucune des deux ne devrait être totalement satisfaite des mesures annoncées aujourd'hui", a dit la CDP, assurant considérer ces mesures comme un "bon équilibre" et "dans l'intérêt du peuple américain". (Steve Holland, avec Trevor Hunnicutt, Joseph Ax et Andy Sullivan; version française Jean Terzian)

