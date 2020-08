Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le thème du maintien de l'ordre au centre de la convention républicaine Reuters • 27/08/2020 à 04:54









par Jeff Mason et John Whitesides BALTIMORE, Maryland, 27 août (Reuters) - Les républicains ont placé le thème du maintien de l'ordre au centre de leur convention nationale mercredi, accusant les démocrates d'encourager les troubles aux Etats-Unis et saluant la ligne dure adoptée par Donald Trump, sur fond de manifestations suite à un incident policier dans le Wisconsin. Au cours de la troisième soirée de la convention formalisant la nomination de Donald Trump comme le candidat du Parti républicain, les intervenants ont à plusieurs reprises décrit l'élection présidentielle de novembre contre le démocrate Joe Biden comme un choix entre le maintien de l'ordre et l'anarchie. Le vice-président Mike Pence, de nouveau choisi comme colistier par Donald Trump, a prévu d'alerter des dangers guettant une Amérique qui serait dirigée par l'ancien vice-président de Barack Obama. "La dure vérité est (...) que vous ne serez jamais en sécurité dans l'Amérique de Joe Biden", devrait-il dire en clôture de la soirée. "Avec le président Trump (...) nous n'allons pas mettre fin au financement de la police - pas maintenant, ni jamais", a-t-il prévu d'ajouter, selon des extraits de son discours communiqués par avance. En dépit de l'argument de l'actuel vice-président, Joe Biden a résisté à l'appel d'activistes libéraux de "couper les vivres de la police", promettant au contraire d'investir 300 millions de dollars dans un programme destiné à garantir le recrutement d'officiers aux origines plus variées et à les former pour développer des liens moins conflictuels avec les communautés. "La semaine dernière, Joe Biden a déclaré que la démocratie était en jeu, mais en vérité c'est que (...) notre rétablissement économique est en jeu, le maintien de l'ordre est en jeu. De même que des choses nettement plus fondamentales", dira Mike Pence, selon les extraits de son discours. La gouverneure du Dakota du Sud a déclaré que les manifestations et les violences urbaines à travers le pays montraient ce qu'il se passait quand les démocrates étaient aux commandes. "De Seattle à Portland, de Washington à New York, les villes dirigées par les démocrates sont envahies par des hordes violentes. Il y a des pillages, du chaos, de la destruction et des meurtres", a dit Kristi Noem. Quelques heures avant la reprise de la convention, Donald Trump a annoncé qu'il allait envoyer des forces de l'ordre fédérales à Kenosha avec l'accord du gouverneur du Wisconsin. Deux personnes ont été tuées dans une fusillade lors d'une manifestation contre les violences policières, suite à la tentative d'interpellation de Jacob Blake, un homme noir sur lequel un policier a tiré dimanche. (avec Simon Lewis, Doina Chiacu et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)

