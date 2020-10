Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le premier débat Trump-Biden moins suivi que celui de 2016 Reuters • 01/10/2020 à 01:53









LOS ANGELES, 1er octobre (Reuters) - Le premier débat électoral entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden mardi a été suivi à la télévision par 73,1 millions d'Américains, selon les estimations du cabinet d'études Nielsen rendues publiques mercredi. Il s'agit d'un nombre inférieur au record établi il y a quatre ans, quand 84 millions de téléspectateurs avaient assisté au duel entre Donald Trump et l'ancienne Première dame Hillary Clinton. Les données du cabinet Nielsen intègrent les personnes ayant suivi le discours depuis leur domicile et depuis des lieux publics (bars, restaurants,...). Elles portent aussi sur une partie des diffusions en direct via des télévisions connectées à internet, mais ne tiennent pas compte de l'ensemble des personnes ayant suivi le discours via des plateformes en ligne. Le premier des trois débats en amont de l'élection présidentielle du 3 novembre a donné lieu à des diatribes entre les deux rivaux, au cours de 90 minutes marquées par des interruptions répétées du président sortant. (Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

