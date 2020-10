Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le Dr Fauci souhaite le retrait d'un spot de campagne de Trump Reuters • 12/10/2020 à 23:23









WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Le Dr Anthony Fauci, l'un des principaux responsables de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis, a souhaité lundi que l'équipe de campagne de Donald Trump retire un spot de campagne dans lequel il apparaît, estimant que ses propos, apparemment élogieux pour le président américain, ont été sortis de leur contexte. Dans une interview à CNN, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a jugé que cette publicité électorale était "malheureuse et vraiment décevante". Prié de dire s'il souhaitait qu'elle soit retirée, il a répondu par l'affirmative. Diffusé depuis la semaine dernière, ce spot de campagne évoque la contamination de Donald Trump par le coronavirus et la gestion de la crise sanitaire par son administration. On y voit le Dr Fauci déclarer, en mars dernier, qu'"il ne peut pas imaginer que quiconque ait pu faire davantage", en semblant évoquer Donald Trump, alors qu'il parle de l'effort plus général des responsables de la santé publique. "En près de cinquante années de service public, je n'ai jamais publiquement apporté mon soutien à un candidat", a protesté dès dimanche Anthony Fauci. "Ces propos qui m'ont été attribués, sans mon autorisation, dans la campagne du GOP (le Parti républicain, NDLR), ont été sortis de leur contexte et d'une déclaration plus générale que j'ai faite il y a plusieurs mois à propos des efforts des responsables fédéraux de la santé publique", a-t-il expliqué dans un communiqué. Le porte-parole de la campagne de Trump, Tim Murtaugh, a défendu cette publicité en déclarant que les déclarations étaient "précises" et avaient été "prononcées de la bouche même du Dr Fauci". (Diane Bartz, version française Jean-Stéphane Brosse)

