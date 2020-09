Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le délai de réception des votes par correspondance prolongé dans le Wisconsin Reuters • 21/09/2020 à 23:42









WASHINGTON, 21 septembre (Reuters) - Les bulletins de vote par correspondance pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain aux Etats-Unis seront pris en compte dans l'Etat du Wisconsin s'ils arrivent jusqu'au 9 novembre, a ordonné lundi un juge fédéral de cet Etat pivot, prolongeant le délai de réception. Les bulletins devront avoir été postés avant le 3 novembre, ou le jour même, cachet de la poste faisant foi, mais les enveloppes arrivant jusqu'au 9 novembre seront prises en compte. La prolongation de ces délais de réception, susceptible de faire l'objet d'un appel, est une victoire pour le Parti démocrate alors que la question du vote par correspondance est depuis des semaines au coeur d'une très vive polémique alimentée par Donald Trump. Le président candidat affirme, sans avoir apporté d'éléments étayant ses dires, que le vote par correspondance est particulièrement exposé à la fraude. L'Etat du Wisconsin, qui désigne 10 des 538 grands électeurs du collège électoral, est un des Etats pivots où va se jouer le duel entre Donald Trump et Joe Biden. En 2016, Donald Trump y avait devancé Hillary Clinton avec une marge infime de 0,77 point de pourcentage, à peine 20.000 voix, devenant le premier candidat républicain à s'imposer dans cet Etat du Midwest depuis Ronald Reagan en 1984. Dans sa dernière livraison, un sondage Reuters/Ipsos crédite lundi le démocrate Joe Biden de 48% des intentions de vote dans le Wisconsin, contre 43% pour Donald Trump. (Michael Martina avec Chris Kahn à New York version française Henri-Pierre André)

