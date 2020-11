Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La victoire de Joe Biden validée en Pennsylvanie Reuters • 24/11/2020 à 17:37









WASHINGTON, 24 novembre (Reuters) - L'Etat de Pennsylvanie a certifié les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre accordant la victoire à Joe Biden, a annoncé mardi sur Twitter https://twitter.com/GovernorTomWolf le gouverneur démocrate Tom Wolf. "Aujourd'hui, le département d'Etat de Pennsylvanie a certifié les résultats de l'élection du 3 novembre en Pennsylvanie pour les président et vice-président des Etats-Unis. Comme l'exige la loi fédérale, j'ai signé le certificat de vérification pour la liste d'électeurs en faveur de Joe Biden et Kamala Harris", a-t-il précisé. La Pennsylvanie envoie 20 grands électeurs au Collège électoral chargé d'élire le 14 décembre prochain le président des Etats-Unis. Joe Biden est désormais assuré d'obtenir officiellement les 36 grands électeurs supplémentaires lui assurant la majorité de 270 voix sur 538 nécessaire pour accéder à la Maison blanche. (Susan Heavey, version française Jean-Stéphane Brosse)

