USA 2020-La transition s'accélère aux Etats-Unis

par Trevor Hunnicutt WILMINGTON, Delaware, 24 novembre (Reuters) - Après deux semaines de flottement, la transition a commencé à prendre forme mardi aux Etats-Unis, où Joe Biden a désigné des membres clés de son futur gouvernement et chargé son équipe de contacter les agences fédérales pour préparer l'après-Donald Trump. Le président républicain, qui refuse toujours d'admettre sa défaite à l'élection du 3 novembre en dénonçant sans preuve une vaste fraude, a néanmoins autorisé lundi l'administration américaine à débloquer des ressources dont le président élu et ses collaborateurs étaient privés jusqu'ici. Donald Trump a annoncé cette décision surprise sur Twitter après la certification des résultats du scrutin dans le Michigan, l'un des Etats clés de l'élection. Mardi, c'est un autre Etat bascule, la Pennsylvanie, qui a validé à son tour la victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama, scellant la défaite du président sortant. Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier 2021, est désormais assuré d'obtenir officiellement la majorité requise de 270 grands électeurs sur 538 pour être désigné le 14 décembre prochain 46e président des Etats-Unis, à l'âge de 78 ans. Le candidat démocrate est crédité de 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump, qu'il devance également largement dans le décompte des voix à l'échelle nationale. "L'élection est terminée. Il est temps de laisser de côté les querelles partisanes et la rhétorique destinée à diaboliser l'adversaire. Nous devons nous rassembler", a commenté le président élu démocrate sur Twitter. Le feu vert donné par Donald Trump au processus formel de transition signifie que l'équipe de Joe Biden aura accès aux fonds fédéraux et aux comptes rendus des services de renseignement. PREMIER CONTACT AVEC LE PENTAGONE L'un des premiers ministères que son équipe a contacté est le Pentagone, soulignant l'importance que le futur président entend accorder à la sécurité nationale pendant la transition. Donald Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark Esper le 9 novembre dernier. "Dans les jours qui viennent, les responsables de la transition commenceront à rencontrer des responsables fédéraux pour discuter de la réponse à la pandémie, avoir un compte rendu exhaustif de nos intérêts de sécurité nationale, et obtenir un tableau complet des efforts de l'administration Trump pour phagocyter les agences gouvernementales", a déclaré le directeur exécutif de l'équipe de transition, Yohannes Abraham, dans un communiqué. Jusqu'à présent, selon un conseiller de Biden, les contacts de l'équipe de transition avaient été limités à des discussions avec d'anciens officiels. Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris doivent également présenter formellement dans la journée, au QG du président élu à Wilmington, dans le Delaware, les membres de leurs équipes diplomatiques et de sécurité nationale. Lundi, l'équipe Biden a annoncé plusieurs nominations, dont celles d'Antony Blinken au poste de secrétaire d'Etat, de Jake Sullivan en tant que conseiller à la sécurité nationale, de Linda Thomas-Greenfield comme ambassadrice à l'Onu et d'Alejandro Mayorkas au poste de secrétaire à la Sécurité intérieure. L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry a été également désigné représentant spécial pour le climat et siègera au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Joe Biden a également dit la semaine dernière avoir arrêté son choix pour le poste de secrétaire au Trésor, qu'il ferait connaître aux alentours de la fête de Thanksgiving ce jeudi. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen devrait être désignée. (Avec la rédaction de Washington, version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

