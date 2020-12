Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La Cour suprême rejette un recours républicain émis par le Texas Reuters • 12/12/2020 à 01:11









par Lawrence Hurley WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté vendredi un recours déposé par le Texas soutenu par le président américain Donald Trump, qui cherchait à invalider les résultats de l'élection présidentielle américaine dans quatre Etats. Dans une ordonnance, les juges ont rejeté le recours du Texas rejetant les résultats électoraux en Géorgie, dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Selon l'ordonnance, le Texas n'avait pas la capacité juridique pour introduire la demande. "Le Texas n'a pas démontré de compétence judiciaire en ce qui concerne la manière dont un autre Etat mène ses élections", a déclaré la Cour dans l'ordonnance non signée. Le Collège électoral se réunira le 14 décembre pour procéder à l'élection. (version française Camille Raynaud)

