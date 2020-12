Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La Cour suprême rejette un recours républicain contre la victoire de Biden en Pennsylvanie Reuters • 08/12/2020 à 22:52









WASHINGTON, 8 décembre (Reuters) - La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté mardi un recours déposé par des alliés républicains de Donald Trump qui réclamaient l'annulation de jusqu'à 2,5 millions de suffrages exprimés dans l'Etat de Pennsylvanie à l'occasion de l'élection présidentielle du 3 novembre. La requête émanait de Mike Kelly, élu à la Chambre des représentants, et d'autres républicains de Pennsylvanie qui demandaient à la plus haute juridiction fédérale de déclarer illégal l'élargissement du vote postal en 2019. Ils ont été déboutés par la Cour. La victoire du candidat démocrate dans cet Etat des Grands lacs, qui désigne 20 grands électeurs au Collège électoral, a scellé l'annonce de son élection face à Donald Trump. En l'état des résultats déclarés, le futur 46e président des Etats-Unis est crédité de 306 grands électeurs contre 232 pour le président républicain sortant. Le Collège électoral se réunira le 14 décembre pour procéder à l'élection. (Lawrence Hurley version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.