USA 2020-La campagne de Trump rejette toute nouvelles règles pour les débats à venir

2 octobre (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump a rejeté jeudi les appels à prendre des mesures pour garantir l'ordre lors des deux ultimes débats opposant le président américain à son rival démocrate Joe Biden. "Pourquoi permettrais-je à la Commission pour les débats présidentiels de changer les règles pour les deuxième et troisième débats lorsque j'ai facilement gagné la dernière fois", a écrit jeudi Donald Trump dans un tweet. "Nous ne voulons aucun changement", a déclaré Jason Miller, conseiller de Donald Trump pour la campagne présidentielle lors d'une téléconférence. Les responsables de la campagne n'ont pas répondu à la question de savoir si Donald Trump accepterait de respecter les règles existantes. Mardi soir à Cleveland (Ohio), Donald Trump et Joe Biden se sont vivement opposés et se sont adressé des attaques personnelles, le modérateur du débat - Chris Wallace, journaliste de Fox News - tentant en vain de ramener l'ordre. Mercredi, le groupe qui gère l'organisation des débats présidentiels aux Etats-Unis a fait savoir qu'il allait prendre des mesures pour garantir l'ordre lors des débats à venir. (Jason Lange et Steve Holland; version française Camille Raynaud)

