Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La bataille pour le contrôle du Sénat pourrait durer jusqu'au 5 janvier Reuters • 07/11/2020 à 06:20









WASHINGTON, 7 novembre (Reuters) - Alors que le dépouillement des bulletins de vote pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis était toujours en cours vendredi soir, la bataille pour le contrôle du Sénat, autre enjeu des élections du 3 novembre dernier, pourrait se prolonger elle jusqu'au 5 janvier prochain. Sur les 35 sièges remis en jeu à la haute assemblée, 23 étaient détenus par des élus républicains, laissant aux démocrates l'espoir de menacer la courte majorité du parti de Donald Trump(53 voix contre 47 pour l'opposition démocrate et indépendante). Au vu des résultats partiels et des projections, chacune des deux formations semble d'ores et déjà assurée de décrocher 48 sièges sur les 100 que compte le Sénat. En Caroline du Nord et en Alaska, les républicains Thom Thillis et Dan Sullivan semblent bien partis pour l'emporter. Il restera alors les deux sièges en jeu en Géorgie, où, particularité locale, un second tour devrait être nécessaire le 5 janvier, épilogue de cette course au Sénat. Pour l'un des deux sièges, la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler affrontera le démocrate Raphael Warnock: pour l'autre, le sortant républicain David Perdue sera défié par le démocrate Jon Ossoff. Si les deux démocrates l'emportent, le Sénat se retrouvera à égalité parfaite entre les deux camps, la voix prépondérante revenant alors au ou à la vice-présidente, soit Kamala Harris si Joe Biden est élu à la Maison blanche, soit Mike Pence si Donald Trump venait à l'emporter. A l'inverse, un seul succès en Georgie suffirait aux républicains pour conserver leur majorité. Dans l'éventualité d'une victoire de Biden, cette issue pourrait compliquer sa tâche, notamment sur les questions liées à la santé et à la lutte contre le changement climatique. VOIR AUSSI Nous allons gagner cette élection", dit Joe Biden PROJECTIONS Biden crédité de 253 grands électeurs contre 214 pour Trump par l'institut Edison Research EN DIRECT Trump vs Biden: le point sur la course à la Maison blanche <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EN DIRECT "Nous allons gagner cette élection", dit Joe Biden PROJECTIONS Biden crédité de 253 grands électeurs contre 214 pour Trump par l'institut Edison Research ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (David Morgan version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.