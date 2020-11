Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La bataille fait rage pour le contrôle du Sénat Reuters • 04/11/2020 à 08:06









(.) par David Morgan WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Les démocrates devraient rester majoritaires à la Chambre américaine des représentants, dont la totalité des 435 sièges étaient remis en jeu mardi aux Etats-Unis, tandis que la bataille fait rage pour le Sénat où les républicains semblent faire mieux que résister. Sur les 35 sièges qui étaient concernés à la haute assemblée, 23 étaient détenus par des élus républicains et les démocrates espéraient être en mesure de menacer la courte majorité du parti présidentiel. La défaite attendue du sénateur républicain Cory Gardner dans le Colorado, battu par l'ancien gouverneur démocrate John Hickenlooper, leur a donné l'espoir d'y parvenir. Mais ce succès a été rapidement effacé par la défaite de Doug Jones, élu démocrate de l'Alabama évincé par Tommy Tuberville, tandis que les sénateurs républicains Lindsey Graham et John Cornyn, deux routiers de la politique américaine que l'on pensait menacés, repoussaient victorieusement les assauts de leurs adversaires démocrates en Caroline du Sud et au Texas. Le parti présidentiel résiste aussi dans le Kansas, où Roger Marshall a été déclaré vainqueur face à la démocrate Barbara Bollier. On ignore à ce stade ce qu'il en est de la modérée Susan Collins, sénatrice républicaine du Maine depuis 1997. Une défaite signerait sans doute la fin de sa carrière politique au niveau national. Et il faudra sans doute patienter encore pour savoir si le Sénat reste républicain ou bascule dans le camp démocrate. Notamment en raison de l'engouement inédit en faveur du vote anticipé cette année. L'issue des recours engagés pourrait ne pas être connue avant des jours, comme en Arizona, où le démocrate Mark Kelly semblait en mesure mardi soir de détrôner la républicaine Martha McSally mais où les autorités locales disposent d'un délai de vingt jours pour vérifier les résultats comté par comté. En Géorgie, il faudra même attendre le 5 janvier et un second tour entre la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler et son challenger démocrate Raphael Warnock. Avant le scrutin, les experts de plusieurs organismes indépendants avaient calculé que douze sièges tenus par les républicains et deux par les démocrates au Sénat étaient susceptibles de basculer. Ces estimations du Center for Politics de l'université de Virginie, du Cook Political Report et d'Inside Elections laissaient donc entrevoir la possibilité d'une alternance politique à la chambre haute du Congrès, où le Parti républicain disposait jusqu'alors de 53 voix contre 47 pour l'opposition démocrate et indépendante. "Il y a des bagarres acharnées dans tout le pays", a commenté dans la nuit Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine à la chambre haute, réélu sans surprise dans le Kentucky et qui estime à 50-50 les probabilités pour son parti de garder sa précieuse majorité au Sénat. (avec Sarah N. Lynch, Chris Bing et Susan Cornwell version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

