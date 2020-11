Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-L'équipe de Trump va exiger un nouveau décompte dans le Wisconsin Reuters • 04/11/2020 à 18:53









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé mercredi qu'elle allait immédiatement demander un nouveau décompte des voix dans l'Etat du Wisconsin où Joe Biden est crédité d'une légère avance, alors que le dépouillement se poursuit. "Des irrégularités ont été signalées dans plusieurs comtés du Wisconsin, ce qui soulèvent de sérieux doutes sur la validité des résultats", déclare le directeur de campagne Bill Stepien dans un communiqué. Le vainqueur de cet Etat remportera dix grands électeurs. (Lisa Lambert et Susan Heavey, rédaction de Paris pour la version française)

