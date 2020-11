Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-L'équipe de Trump déboutée en appel en Pennsylvanie Reuters • 27/11/2020 à 19:06









WASHINGTON, 27 novembre (Reuters) - Une cour d'appel fédérale des Etats-Unis a débouté vendredi l'équipe de Donald Trump qui demandait à ce que soit bloquée l'annonce de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie. En rejetant cet appel, les trois juges de la cour d'appel du troisième circuit ont infligé un nouveau revers significatif au président sortant et à ses conseillers, qui espéraient inverser l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier, dont son rival démocrate a été déclaré vainqueur. "Des élections libres et justes sont le poumon de notre démocratie. Des accusations d'iniquité sont graves. Mais affirmer qu'une élection est injuste ne suffit pas à l'établir. Les accusations doivent comporter des allégations spécifiques puis des preuves. Nous n'en avons pas dans cette affaire", a écrit le juge Stephanos Bibas, résumant l'opinion des trois juges d'appel. L'affaire peut encore être portée devant la Cour suprême des Etats-Unis. Donald Trump continue de se dire victime d'une "élection truquée" mais a cependant assuré qu'il respecterait le vote du collège électoral américain, le 14 décembre prochain. (Makini Brice version française Henri-Pierre André)

