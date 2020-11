Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Joe Biden remporte le Wisconsin Reuters • 04/11/2020 à 19:05









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Joe Biden est arrivé en tête dans le Wisconsin, un Etat dans lequel le vainqueur emporte dix délégués, affirme mercredi Edison Research. Selon ces chiffres, sur 99% de bulletins dépouillés, le candidat démocrate a recueilli 49,4% des voix contre 48,8% pour Donald Trump. Cette avance étant inférieure à un point, son équipe est fondée à demander un nouveau décompte. (Lisa Lambert et Susan Heavey; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.