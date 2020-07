Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Incertitude autour de la tenue de la convention républicaine en Floride Reuters • 05/07/2020 à 17:52









WASHINGTON, 5 juillet (Reuters) - Un haut responsable de l'administration Trump a déclaré dimanche qu'il n'était pas évident de savoir à ce stade si la situation sanitaire permettrait la tenue de la convention nationale républicaine à la fin du mois prochain à Jacksonville, en Floride. Le Parti démocrate a d'ores et déjà opté pour sa part pour une "convention virtuelle" afin d'investir Joe Biden, qui sera son candidat face à Donald Trump le 3 novembre prochain. La convention républicaine qui doit officialiser la candidature du président sortant devait initialement se tenir à Charlotte, en Caroline du Nord. Face aux inquiétudes exprimées par le gouverneur démocrate de l'Etat, Roy Cooper, sur ses effets dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, le rassemblement a été déplacé à Jacksonville et doit se tenir sur la seule journée du 27 août. Or la Floride, à l'image de 38 autres Etats du pays, vit actuellement une résurgence de l'épidémie. Sur les quatre derniers jours, le nombre des nouveaux cas de contamination enregistrés en Floride a dépassé à trois reprises le nombre de 10.000 par jour, avec 10.059 cas supplémentaires annoncés ce dimanche, surpassant les bilans quotidiens les plus lourds enregistrés par un pays européen au plus fort de la crise. "Je pense qu'il est trop tôt pour le dire", a répondu le commissaire de l'agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), Stephen Hahn, interrogé par CNN sur la possibilité de maintenir le rendez-vous de Jacksonville. "Nous allons devoir regarder comment les événements se déroulent en Floride et ailleurs dans le pays", a-t-il ajouté. La mairie de Jacksonville, dirigée par le républicain Lenny Curry, a commencé la semaine dernière à ordonner le port d'un masque de protection dans l'espace public. (Doina Chiacu version française Henri-Pierre André)

