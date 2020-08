Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Hillary Clinton espère que Kamala Harris échappera à une couverture médiatique "sexiste" Reuters • 13/08/2020 à 23:32









WASHINGTON, 13 août (Reuters) - Hillary Clinton a espéré jeudi que la sénatrice Kamala Harris, choisie par Joe Biden pour être sa colistière en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre, échapperait à la couverture "sexiste" dont elle estime avoir été victime de la part des médias en 2016. "J'espère toujours, en particulier avec la présence de Kamala sur le 'ticket' démocrate, que la couverture des femmes candidates à la présidence ou à la vice-présidence sera moins sexiste, moins sensationnaliste et moins dévalorisante", a-t-elle dit lors d'un colloque. En 2016, Hillary Clinton espérait briser le "plafond de verre" en devenant la première femme élue à la présidence des Etats-Unis. Mais la candidate démocrate, si elle a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau national, a été battue par Donald Trump, qui a remporté une majorité de grands électeurs au collège électoral. (Jan Wolfe version française Henri-Pierre André)

