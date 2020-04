Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Hillary Clinton apporte son soutien à la candidature de Biden Reuters • 29/04/2020 à 00:22









NEW YORK, 29 avril (Reuters) - Hillary Clinton a apporté mardi, sans surprise, son soutien à la candidature de son pair démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis. "C'est un moment durant lequel nous avons besoin d'un leader, d'un président comme Joe Biden", a déclaré Clinton, qui fut l'adversaire du républicain Donald Trump lors du scrutin de 2016, au cours d'un événement virtuel organisé conjointement avec Biden. L'ancien vice-président américain est le candidat présumé du Parti démocrate pour l'élection du 3 novembre après l'abandon de ses rivaux, dont le sénateur Bernie Sanders. (Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.