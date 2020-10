Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Harris et Pence s'opposent sur la gestion par Trump du coronavirus Reuters • 08/10/2020 à 04:45









(Actualisé tout du long avec déclarations et éléments supplémentaires) par Michael Martina et Joseph Ax SALT LAKE CITY, Utah, 8 octobre (Reuters) - La sénatrice démocrate Kamala Harris et le vice-président républicain Mike Pence se sont opposés mercredi sur la gestion par l'administration Trump de la crise sanitaire du coronavirus, alors même que la Maison blanche peine à contrôler un foyer d'épidémie qui a infecté le président et des dizaines d'autres. "Le peuple américain a assisté au plus grand échec de n'importe quelle administration présidentielle dans l'histoire de notre pays", a déclaré Kamala Harris en entame de l'unique débat organisé entre les colistiers pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. En réponse, Mike Pence a défendu les efforts de l'administration pour combattre la crise sanitaire, soulignant la décision de Donald Trump de limiter fin janvier les arrivées en provenance de Chine, où le nouveau coronavirus est apparu en fin d'année dernière. "Je veux que le peuple américain sache que depuis le tout premier jour, le président Donald Trump a placé en premier la santé de l'Amérique", a dit l'actuel vice-président, qui est à la tête du groupe de travail de la Maison blanche sur le coronavirus. Les deux rivaux se sont salués à distance lorsqu'ils sont apparus sur la scène de l'Université de l'Utah, à Salt Lake City, un rappel visuel de l'impact de l'épidémie qui a tué plus de 210.000 Américains et ravagé l'économie du pays. Le débat, que la journaliste Susan Page - cheffe du bureau de Washington du journal USA Today- avait la charge de modérer, s'est déroulé dans un climat nettement plus cordial que le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden la semaine dernière. Le président sortant avait régulièrement interrompu son rival démocrate et les deux hommes avaient échangé des attaques personnelles. RELÈVE Kamala Harris est passée à l'attaque sur plusieurs thèmes, dénonçant les efforts de l'administration Trump pour supprimer une loi qui facilite l'accès à l'assurance-santé et critiquant les très faibles impôts sur le revenu que Donald Trump aurait payés ces dernières années. Mike Pence a cherché à détourner les attaques en centrant son propos sur l'économie et les mesures fiscales, déclarant aux Américains que "dès le premier jour, Joe Biden va augmenter vos impôts". Si l'environnement et les discriminations raciales ont aussi été abordés au cours de ce débat de 90 minutes, les échanges ont presque toujours concerné l'épidémie de coronavirus et les conséquences économiques de celle-ci, devenues les questions cruciales de la campagne électorale. L'âge des deux candidats à la présidence a ajouté de l'enjeu au débat - le vainqueur du scrutin, qu'il s'agisse de Trump, 74 ans, ou de Biden, 77 ans, deviendra le président élu le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis. Mike Pence, 61 ans, comme Kamala Harris, 55 ans, ont cherché à montrer qu'ils avaient l'étoffe pour assumer la fonction présidentielle si les circonstances l'exigeaient, sur fond de questions liées à l'état de santé de Donald Trump depuis que celui-ci a été infecté par le coronavirus. Au-delà même du scrutin de novembre et de ses résultats, les deux colistiers ont aussi l'objectif de s'installer comme les futurs chefs de file "présidentiables" de leurs partis respectifs. VOIR AUSSI ENCADRE-Le calendrier de la campagne électorale américaine (avec Jason Lange et Alexandra Alper; version française Jean Terzian)

