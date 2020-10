Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Facebook supprimera les messages "militarisés" en lien avec le scrutin Reuters • 08/10/2020 à 00:21









SAN FRANCISCO, 8 octobre (Reuters) - Facebook FB.O a annoncé mercredi qu'il supprimerait les messages utilisant un "langage militarisé" pour appeler à surveiller les bureaux de vote, intimider les électeurs ou les personnels des bureaux de vote, renforçant ainsi ses restrictions en vue de l'élection présidentielle américaine. Le réseau social a aussi fait savoir qu'il prendrait des mesures si des candidats ou partis proclament prématurément victoire ou contestent les résultats officiels du scrutin du 3 novembre - par exemple en apposant un avertissement et en proposant des liens vers des informations vérifiées sur la course électorale. Facebook a indiqué par ailleurs qu'il arrêterait provisoirement de diffuser des publicités politiques aux Etats-Unis une fois les bureaux de vote fermés le 3 novembre. Google GOOGL.O avait annoncé le mois dernier une mesure similaire. Les républicains mobilisent des milliers de volontaires pour surveiller les bureaux où il est possible de voter par anticipation et les boîtes postales spécifiques aux bulletins de vote, dans le cadre d'une démarche visant à étayer les dires de Donald Trump selon lequel le vote par courrier va engendrer une fraude généralisée. Une représentante de Facebook a déclaré que les nouvelles mesures du géant du numérique ne seraient pas rétroactives, mais s'appliqueraient à tout nouveau contenu ou contenu publié à nouveau. (Katie Paul et Elizabeth Culliford; version française Jean Terzian)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -0.21% ALPHABET-A NASDAQ +0.56%