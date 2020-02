Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-En Caroline du Sud, la primaire de la dernière chance pour Joe Biden Reuters • 01/03/2020 à 00:09









GREENVILLE, Caroline du Sud, 1er mars (Reuters) - L'ancien vice-président Joe Biden vise une victoire cruciale samedi lors de la primaire en Caroline du Sud pour raviver ses espoirs présidentiels, alors que Bernie Sanders veut conforter son statut de favori dans la course à l'investiture démocrate. La primaire de Caroline du Sud, quatrième Etat à voter afin de désigner l'adversaire de Donald Trump lors de la présidentielle de novembre prochain, se tient trois jours avant le "Super Tuesday", au cours duquel 14 Etats se prononceront. Cet Etat du sud-est des Etats-Unis, où les Afro-Américains représentent 60 % de l'électorat démocrate, est considéré comme le vote de la dernière chance pour Joe Biden, qui faisait la course en tête dans les intentions de vote lors de la pré-campagne électorale avant d'essuyer deux revers dans l'Iowa et le New Hamsphire. Sa deuxième place lors des caucus du Nevada la semaine dernière - loin derrière Bernie Sanders - a ravivé l'espoir au sein de sa campagne. Il devrait faire un bon résultat en Caroline du Sud, selon les derniers sondages. Pendant des mois, l'équipe de campagne de Joe Biden affirmait que cet Etat servivait de "pare-feu" compte tenu de sa cote de popularité au sein de l'électorat afro-américain. L'ex-colistier de Barack Obama avait même laissé entendre que sa campagne serait en danger s'il ne remportait pas ce scrutin. Joe Biden espère qu'une victoire confortable en Caroline du Sud suffira à ralentir l'élan du sénateur socialiste Bernie Sanders qui, selon certains responsables démocrates, serait trop à gauche pour battre Donald Trump à l'automne prochain. La candidature de Bernie Sanders s'est renforcée après chaque scrutin: d'abord au coude-à-coude avec l'ancien maire de South Bend Pete Buttigieg dans l'Iowa, avant de le devancer d'une courte tête dans le New Hampshire et de creuser l'écart avec ses concurrents dans le Nevada. Lors du "Super Tuesday", Joe Biden devra également faire face à la concurrence de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, qui a fait l'impasse sur les quatre premiers Etats. "Si nous remportons une victoire solide ici, je pense que cela nous rapportera beaucoup d'argent et d'enthousiasme", a-t-il dit samedi à des journalistes alors qu'il saluait des sympathisants dans un bureau de vote de Greenville, en Caroline du Sud. VOIR AUSSI: ENCADRE-USA 2020: Le tableau de bord de la campagne présidentielle (Joseph Ax et Trevor Hunnicutt, version française Arthur Connan)

