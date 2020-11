Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Dépouillement suspendu jusqu'à jeudi dans le Nevada Reuters • 04/11/2020 à 12:15









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Les opérations de dépouillement sont suspendues dans le Nevada et ne reprendront pas avant jeudi matin heure locale, ont annoncé mercredi les autorités locales. Le Nevada, qui désigne six des 538 grands électeurs du Collège électoral, est l'un des neuf derniers Etats où le suspense demeure dans le duel que se livrent Donald Trump et Joe Biden. Il y a quatre ans, le Nevada était allé à la démocrate Hillary Clinton. Un peu moins de 15% des bulletins de vote n'ont pas encore été comptabilisés, et Biden devance pour l'heure Trump d'un peu moins de 8.000 voix https://silverstateelection.nv.gov, à 49,3% contre 48,7%. Le dépouillement ne reprendra que jeudi à 09h00 heure locale, soit 17h00 GMT, précise le département des élections du secrétariat d'Etat du Nevada sur son compte Twitter https://twitter.com/NVElect/status/1323939477060943877?s=20. Les bulletins de vote envoyés par la poste et reçus le jour du scrutin, soit mardi, n'ont pas encore été pris en compte de même, naturellement, que les bulletins qui vont arriver dans la semaine mais qui auront été postés au plus tard mardi, cachet de la poste faisant foi. A ce stade de la longue nuit électorale, Joe Biden est crédité de 224 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant. Au total, 538 grands électeurs composent le Collège électoral et une majorité de 270 est nécessaire pour être élu président des Etats-Unis. VOIR AUSSI Trump revendique la victoire, Biden appelle à la patience EN DIRECT Trump vs Biden: le point sur la course à la Maison blanche ENCADRE Le point Etat par Etat La bataille fait rage pour le contrôle du Sénat <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Trump revendique la victoire, Biden appelle à la patience EN DIRECT Trump vs Biden: le point sur la course à la Maison blanche ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

