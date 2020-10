Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Débat de colistiers entre Pence et Harris centré sur le coronavirus Reuters • 08/10/2020 à 03:44









SALT LAKE CITY, Utah, 8 octobre (Reuters) - La sénatrice Kamala Harris a critiqué mercredi la gestion par l'administration Trump de la crise sanitaire du coronavirus lors du débat des colistiers pour l'élection présidentielle américaine de novembre face au vice-président Mike Pence, qui dirige le groupe de travail de la Maison blanche sur l'épidémie. La colistière du candidat démocrate Joe Biden et l'actuel vice-président républicain se sont salués à distance lorsqu'ils sont apparus sur la scène de l'Université de l'Utah, à Salt Lake City, un rappel visuel que la crise sanitaire s'est installée comme le thème majeur de la campagne électorale. Ils ont pris place derrière des pupitres éloignés de plus de trois mètres et séparés par des vitres en plexiglas. La journaliste Susan Page, cheffe du bureau de Washington du journal USA Today, a été chargée de modérer le débat. Cet unique débat entre Pence et Harris avant le scrutin du 3 novembre revêt un enjeu majeur pour les deux colistiers. Mike Pence, âgé de 61 ans, doit montrer sa capacité à prendre le relais de Donald Trump, 74 ans, si celui-ci était empêché de diriger le pays à cause de son infection au COVID-19. Kamala Harris, 55 ans, doit rassurer sur sa faculté à suppléer Joe Biden, 77 ans, qui deviendrait le président élu le plus âgé en cas de victoire. "Le peuple américain a assisté au plus grand échec de n'importe quelle administration présidentielle dans l'histoire de notre pays", a déclaré la sénatrice démocrate de Californie dans ses remarques inaugurales. En réaction, le vice-président républicain a dit: "Notre nation a traversé cette année une période très délicate. Mais je veux que le peuple américain sache que depuis le premier jour le président Donald Trump a érigé en priorité la santé de l'Amérique". Il n'est pas attendu que ce débat prenne le même tour chaotique que la première confrontation télévisée entre Donald Trump et Joe Biden, la semaine dernière, avant deux ultimes débats programmés les 15 et 22 octobre. VOIR AUSSI ENCADRE-Le calendrier de la campagne électorale américaine (Michael Martina et Joseph Ax; version française Jean Terzian)

