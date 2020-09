Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Dans le Minnesota, Biden critique Trump pour sa gestion des problèmes économiques Reuters • 19/09/2020 à 02:23









(Ajoute détails) MINNEAPOLIS/HERMANTOWN, 19 septembre (Reuters) - Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, a critiqué vendredi la façon dont le président américain, Donald Trump, a géré les problèmes économiques rencontrés par les Etats-Unis. Donald Trump et son adversaire démocrate se rendent tous les deux dans le Minnesota où démarrent les opérations de vote anticipées avant le scrutin du 3 novembre. Distancé dans les sondages, Donald Trump va s'efforcer de convaincre les électeurs de cet Etat du Midwest où les démocrates l'avaient emporté de justesse en 2016. Joe Biden a visité un centre de formation professionnelle à Hermantown, dans la banlieue de Duluth. Durant cette visite, il a blâmé Donald Trump pour sa gestion des problèmes économiques et de l'épidémie de coronavirus. "Donald Trump a même renoncé à faire semblant de faire son travail", a déclaré Joe Biden. "Il n'a aucun plan", a-t-il ajouté. Donald Trump s'est lui rendu à Bemidji, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour assister à un discours sur le tarmac de l'aéroport local. Il a annoncé qu'il gagnerait dans le Minnesota grâce à son bilan économique, soulignant la force de l'économie du Minnesota en 2019, avant que le coronavirus ne frappe. Donald Trump a aussi attaqué Joe Biden sur ce qu'il a appelé sa "politique sur les réfugiés". "Bonne chance au Minnesota", a-t-il dit. "Votre état sera envahi et détruit si Biden et les radicaux de gauche gagnent", a-t-il ajouté. Les dernières enquêtes d'opinion laissent entrevoir une très large victoire de Joe Biden qui devance le président sortant de dix points selon RealClear Politics, un site d'actualité politique qui agrège les résultats de différentes études. (Julio-Cesar Chavez, Jarrett Renshaw, Joseph Ax, John Whitesides et Simon Lewis; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.