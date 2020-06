Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Convention de nomination virtuelle pour les démocrates Reuters • 25/06/2020 à 02:30









WASHINGTON, 25 juin (Reuters) - Les démocrates tiendront une convention virtuelle en août afin de nommer Joe Biden comme candidat à l'élection présidentielle. Cette décision a été prise après une nouvelle hausse des cas de contamination au coronavirus dans plusieurs états. Pour sa nomination le 20 août, Biden tiendra un discours à Milwaukee dans le Wisconsin mais il n'était pas clair s'il se déroulerait ou non devant un public. Les républicains, en revanche, prévoient d'organiser un événement public le 27 août à Jacksonville en Floride, pour la nomination formelle de Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle. (James Oliphant; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.