USA 2020-Buttigieg a battu de peu Sanders dans l'Iowa-instances démocrates

WASHINGTON, 7 février (Reuters) - Pete Buttigieg a battu de peu Bernie Sanders lors des caucus de l'Iowa selon les résultant portant sur la totalité des lieux de vote, ont déclaré jeudi soir les instances locales du Parti démocrate. Les caucus qui se sont déroulés lundi dans cet Etat rural du Midwest, traditionnel coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle américaine, ont tourné au chaos, un bug informatique ayant bloqué la diffusion des résultats pendant près de 24 heures et reporté l'annonce du vainqueur. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

