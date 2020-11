Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden se proclame vainqueur de l'élection présidentielle Reuters • 08/11/2020 à 02:52









WILMINGTON, Delaware, 8 novembre (Reuters) - Joe Biden s'est proclamé samedi soir 46e président des Etats-Unis et a promis devant ses partisans d'être un président qui ne cherchera pas à diviser mais à unifier le pays. "Le peuple de cette nation a parlé. Il nous a donné une victoire claire, une victoire convaincante", a-t-il dit lors d'un discours prononcé à Wilmington, dans l'Etat du Delaware, où il réside. Au quatrième jour d'un dépouillement interminable, tous les réseaux de télévision ont déclaré président élu l'ancien vice-président de Barack Obama, qui aura 78 ans le 20 novembre prochain. Il s'est engagé à lutter contre la pandémie de coronavirus, renouer avec la prospérité, rétablir la décence et donner à chacun sa chance. "Je suis un démocrate, mais je gouvernerai comme un président américain", a-t-il poursuivi, appelant à une coopération bipartisane. (Trevor Hunnicutt version française Henri-Pierre André)

