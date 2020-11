Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Usa 2020-Biden promet d'être le président de tous les Américains Reuters • 07/11/2020 à 17:58









WASHINGTON, 7 novembre (Reuters) - Joe Biden s'est déclaré honoré, samedi, d'avoir été choisi par les Américains pour diriger les Etats-Unis, après l'annonce de sa victoire par les grands médias et l'agence Associated Press. "Amérique, je suis honoré que vous m'ayez choisi pour diriger ce grand pays", a déclaré sur Twitter, l'ancien vice-président de Barack Obama. "Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous fais une promesse : je serai le président de tous les Américains, que vous ayez voté ou non pour moi. "Je conserverai la foi que vous avez placée en moi." (Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)

