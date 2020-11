Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-ANALYSE-Des marchés attentistes disent adieu à la "vague bleue" Reuters • 04/11/2020 à 11:54









* Les marchés perdent le pari d'une large victoire démocrate * La relance budgétaire aux Etats-Unis pourrait en souffrir * La probabilité d'une réélection de Trump augmente * Les indices boursiers réagissent modérément * Le rendement des Treasuries à 10 ans s'écroule par Patrick Vignal PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les marchés financiers attendent prudemment mercredi l'issue incertaine de l'élection présidentielle américaine en voyant s'éloigner la perspective d'une large victoire démocrate portant la promesse d'une forte relance budgétaire, soulignent gérants et analystes. Les investisseurs misaient en majorité sur une nette victoire de Joe Biden et un "blue sweep", une "vague bleue" permettant au camp démocrate de prendre le contrôle du Sénat, mais les premiers résultats pointent vers un scénario différent avec un scrutin indécis dont le résultat risque de se faire attendre et promet d'être contesté. Fort de son avance, confirmée par les projections, dans plusieurs Etats clés dont la Floride, Donald Trump a revendiqué sans attendre sa victoire en affirmant qu'une issue contraire signifierait une fraude qu'il dénoncerait en saisissant la Cour suprême, Joe Biden exprimant pour sa part son optimisme en appelant ses partisans à la patience. "L'incertitude risque de durer assez longtemps puisque les marges de décompte sont assez importantes dans certains Etats clés, qui pourraient continuer à compter les votes jusqu'à vendredi", dit à Reuters Florence Barjou, directrice des investissements chez Lyxor. "Soit Biden passe et comme la marge de victoire risque d'être très étroite, c'est une quasi certitude que Donald Trump conteste l'élection. Si Biden gagne, on va avoir des tensions, c'est sûr", ajoute-t-elle. "Le deuxième scénario, qui paraît par opposition un peu moins incertain, est que ce soit Trump qui gagne, ce qui est loin d'être improbable lorsque l'on regarde aujourd'hui la carte électorale. Dans la plupart des Etats qui ne sont pas encore dépouillés, il est donné devant, certes avec une avance très faible, mais c'est très serré. La probabilité qu'il gagne est au moins de 50%." VERS UN CONGRÈS TOUJOURS DIVISÉ Plus que la perspective d'une victoire de Donald Trump, les investisseurs redoutent la période d'incertitude qui se profile ainsi que de possibles tensions liées à la contestation du verdict des urnes. Les marchés ont déjà vécu un tel cas de figure lors de la présidentielle américaine de 2000, avec une période d'incertitude qui avait duré un peu plus d'un mois, dit à Reuters Olivier Raingeard, directeur des investissements pour Neuflize OBC. "Cela s'était traduit par de la volatilité sur les marchés financiers puisque le Standard & Poor's 500 avait abandonné 8% à l'époque avant de rebondir", se rappelle-t-il. Quelle que soit l'identité du futur locataire de la Maison blanche, les premiers résultats paraissent indiquer que les démocrates devraient conserver le contrôle de la Chambre des représentants mais échouer à prendre celui du Sénat. Le vainqueur serait donc confronté, comme le président sortant, à un Congrès divisé où les débats resteront difficiles, notamment en ce qui concerne un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine. "Du point de vue des marchés actions, un Congrès divisé est à ce stade le scénario le moins souhaitable, quel que soit le camp gagnant, car cela pourrait entraîner des retards dans l'exécution des politiques et dans ce que nous estimons être un plan de relance très nécessaire à court terme", explique Fabiana Fedeli, responsable de la recherche actions chez Robeco. LA "TECH" POURRAIT REBONDIR L'anticipation d'une "vague bleue" désormais très improbable avait entraîné ces derniers jours une surperformance boursière des valeurs industrielles et de la "value" en général au détriment des valeurs de croissance, technologie en tête. Le mouvement pourrait s'inverser à court terme, comme le suggère l'envolée des contrats à terme sur le Nasdaq 100. "On va voir si on a un effet de ciseau au détriment des valeurs industrielles et au profit des valeurs de croissance", explique Florence Barjou. Si l'on excepte les mouvements sur le Nasdaq, la réaction sur les indices boursiers est pour l'instant à la fois indécise et relativement modérée. Elle est plus nette sur le marché des changes, où le dollar s'apprécie face à un panier de référence .DXY , et surtout sur le front des emprunts d'Etat, notamment aux Etats-Unis, où le rendement des Treasuries à 10 ans s'écroule de près de neuf points de base US10YT=RR . "Le mouvement le plus significatif est celui qui est observé sur le 10 ans américain, qui reflète certainement l'évacuation du scénario d'une vague bleue, avec une très forte relance budgétaire qui aurait potentiellement généré une remontée de la partie longue des taux américains ", commente Olivier Raingeard. En l'absence d'une "vague bleue" démocrate comme d'une "vague rouge" républicaine, les marchés ne devraient pas être trop dépaysés une fois levées les incertitudes de court terme, selon lui. "On va retrouver une configuration avec un président face à un Congrès divisé, une relance budgétaire qui arrivera mais sera de moindre ampleur que si on avait eu une vague bleue et la persistance d'une politique monétaire très accommodante", dit-il à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale. L'évolution de la situation sanitaire, enfin, continuera de retenir en priorité l'attention des marchés, une avancée décisive vers un vaccin contre le COVID-19 étant le catalyseur qu'attendent vraiment les investisseurs pour se ruer sur les actifs risqués, ajoute-t-il.

(édité par Jean-Michel Bélot)

