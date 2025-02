USA: +183.000 emplois privés en janvier (ADP) information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le secteur privé a créé 183.000 emplois en janvier aux Etats-Unis, un nombre supérieur au consensus (qui serait d'environ 150.000 selon Jefferies), d'après le cabinet de services aux entreprises ADP, qui pointe toutefois une 'dichotomie sur le marché du travail'.



'Les secteurs faisant face aux consommateurs ont tiré les embauches à la hausse, alors que les créations de postes se sont montrées plus faibles dans les services aux entreprises et la production', précise Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.