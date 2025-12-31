 Aller au contenu principal
USA: -16 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 14:37

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 199 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 22 décembre, un chiffre en repli de 16 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente (le chiffre a en effet été corrigé passant de 214 000 à 215 000).

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 218 750 en hausse de 1750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 866 000 la semaine du 17 décembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 47 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

