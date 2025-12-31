USA: -16 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 218 750 en hausse de 1750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 866 000 la semaine du 17 décembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 47 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
