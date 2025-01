USA: +122.000 emplois dans le privé en décembre (ADP) information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le secteur privé n'a créé que 122.000 emplois en décembre aux Etats-Unis, un nombre légèrement inférieur au consensus (130.000 selon Jefferies), d'après l'enquête mensuelle publiée par le cabinet de services aux entreprises ADP.



'Le marché du travail a connu à un rythme de croissance plus bas sur le dernier mois de 2024, avec un ralentissement à la fois des embauches et des gains salariaux', constate Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.





