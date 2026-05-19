 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : 1,4% de promesses de ventes de logements en avril
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 16:10

Attendues en progression de l'ordre de 1% selon le consensus, les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont augmenté de 1,4% en avril par rapport au mois précédent, selon les données de la National Association of Realtors (NAR).

Sur le plan géographique, les ventes de logements en attente ont augmenté dans le Nord-Est, le Midwest et l'Ouest, mais ont diminué dans le Sud.

"Les acheteurs font preuve d'un optimisme prudent malgré l'incertitude économique croissante et une légère hausse des taux hypothécaires", met en avant le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun.

"La demande sera sans difficulté nettement plus forte une fois que les taux hypothécaires reviendront aux niveaux plus bas auxquels ils se situaient plus tôt cette année", poursuit-il.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 982,69 -0,06%
Pétrole Brent
110,11 +0,38%
NOVACYT
0,676 +29,75%
NANOBIOTIX
37,84 -11,42%
WORLDLINE
0,3086 +5,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank