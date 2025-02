USA: -0,9% de commandes industrielles en décembre information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Après un repli de 0,8% en novembre 2024 par rapport au mois précédent (révisé par rapport à l'estimation initiale qui était de -0,4%), les commandes à l'industrie des Etats-Unis se sont contractées de 0,9% en décembre, selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont augmenté de 0,6% en décembre par rapport au mois précédent. Enfin, les stocks s'étant accrus de 0,4%, le ratio stocks sur livraisons s'est légèrement tassé, passant de 1,47 à 1,46 d'un mois sur l'autre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.