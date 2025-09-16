 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA: +0,6% de ventes de détail en août
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:42

Après avoir augmenté de 0,6% en rythme séquentiel en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,5%), les ventes de détail aux Etats-Unis ont progressé au même rythme en août, surpassant ainsi les attentes des économistes.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, elles se sont accrues de 0,7% le mois dernier, une hausse là aussi au-dessus du consensus, après une augmentation de 0,4% le mois précédent.

Toujours selon le Département du Commerce, les ventes de détail américaines ont progressé de 5% en août par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une accélération par rapport à la croissance annuelle de 4,1% observée en juillet.

