USA: 0,4% de production industrielle en décembre
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 15:23
Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en décembre, mais celle du secteur minier a chuté de 0,7% tandis que celle des "utilities" a au contraire grimpé de 2,6%.
Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,2 point à 76,3% en décembre, un niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).
