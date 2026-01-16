 Aller au contenu principal
USA: 0,4% de production industrielle en décembre
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 15:23

Après une augmentation de 0,4% en rythme séquentiel en novembre (révisée d'une hausse de 0,2% estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue à nouveau de 0,4% en décembre, selon la Réserve fédérale.

Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en décembre, mais celle du secteur minier a chuté de 0,7% tandis que celle des "utilities" a au contraire grimpé de 2,6%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,2 point à 76,3% en décembre, un niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).

