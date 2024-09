US Steel : Joe Biden veut bloquer l'acquisition de Nippon Steel

(AOF) - Selon une information rapportée par Reuters, Joe Biden s'apprête à bloquer l'acquisition du sidérurgiste américain US Steel par son concurrent japonais Nippon Steel. En pleine campagne pour le scrutin présidentiel de novembre, la candidate du parti démocrate Kamala Harris avait exprimé son désaccord concernant le projet d'achat de l'entreprise sidérurgique américaine par Nippon Steel Corporation, lors d'une visite officielle à Pittsburgh lundi.

En décembre 2023, le plus grand sidérurgiste japonais Nippon Steel Corporation avait confirmé son projet de rachat de son concurrent américain United States Steel pour 55 dollars par action en numéraire, ce qui représente un montant total d'environ 14,1 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Produits de base / métaux

