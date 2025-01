US Steel et Nippon Steel intentent une action en justice contre Joe Biden

(AOF) - US Steel et Nippon Steel intentent une action en justice contre Joe Biden après l'annonce du blocage du rachat du producteur d'acier américain par son concurrent japonais Nippon Steel. Vendredi dernier, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden a mis son veto sur cette transaction d'un montant proche des 15 milliards de dollars. Cette opération "placerait l'un des plus grands producteurs américains d'acier sous contrôle étranger et poserait des risques pour notre sécurité nationale et nos chaînes d'approvisionnement essentielles", avait expliqué Joe Biden dans un communiqué.

Le procès intenté par ces deux entreprises établira que "le président Biden a ignoré l'État de droit pour s'attirer les faveurs de l'Union internationale des travailleurs de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l'énergie, des industries connexes et des services et pour soutenir son programme politique.

"En raison de l'influence indue du président Biden pour faire avancer son programme politique, le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis ("CFIUS" ou le "Comité") n'a pas mené de bonne foi un processus d'examen réglementaire axé sur la sécurité nationale, privant ainsi Nippon Steel et US. Steel de l'occasion qui leur était donnée d'examiner équitablement la transaction", explique US Steel dans un communiqué.

