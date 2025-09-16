US Foods et Performance Food concluent un accord d'échange d'informations en vue d'une éventuelle transaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Performance Food Group Co PFGC.N a déclaré mardi avoir conclu un accord avec US Foods Holding
USFD.N pour partager des informations dans le cadre de l'évaluation d'un accord potentiel entre les distributeurs.
