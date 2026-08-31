US Bancorp étend sa présence géographique dans la banque d'entreprise

US Bank indique étendre sa présence dans la banque d'entreprise à l'échelle des Etats-Unis, en ajoutant cette année plus de 50 postes de banquiers en contact direct avec la clientèle en Floride, en Géorgie, au Texas et en Arizona, afin de servir des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 2,5 MUSD et 50 MUSD.

L'expansion en Floride et en Géorgie marque la première implantation de banquiers d'entreprise de l'établissement financier dans ces deux Etats du Sud-Est. Il s'agit de la dernière étape de la stratégie de US Bank visant à accompagner des clients en dehors des 26 Etats où sont traditionnellement implantées ses agences.

La banque se développe également au Texas, un autre Etat situé en dehors de son réseau traditionnel d'agences, en renforçant ses équipes de banquiers à Dallas après le lancement, l'an dernier, d'une équipe de banque d'affaires à Houston. Enfin, elle a recruté d'autres banquiers d'affaires à Phoenix, où sa présence d'agences est croissante.

"Notre investissement continu dans des banquiers talentueux reflète la forte demande que nous constatons de la part des chefs d'entreprise qui souhaitent un partenaire bancaire de confiance doté de capacités nationales et d'une expertise du marché local", explique Dee O'Dell, responsable des ventes de la banque d'entreprise chez US Bank.