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US Bancorp bien orienté, un relèvement de Jefferies en soutien
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 16:20

US Bancorp gagne 1,5% à 62,7 USD, aidé par un relèvement de recommandation de Jefferies, de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours de 75 USD. Le broker voit notamment du potentiel pour l'objectif de levier opérationnel du groupe bancaire.

"Les tendances s'infléchissent plus favorablement, avec des mises à jour, lors d'une récente conférence, pointant vers une évolution des produits d'intérêts nets (NII) et des commissions vers le haut de leurs fourchettes d'objectifs de 6% à 7%", note le broker.

Selon Jefferies, il pourrait aussi exister un potentiel significatif de hausse pour l'objectif du groupe bancaire d'un levier opérationnel positif de "plus de 200 points de base" en 2026. Le broker prévoit qu'il pourrait se rapprocher de 300 points de base.

L'intermédiaire financier considère enfin que le nouveau partenariat avec Amazon et l'acquisition de la société de services financiers BTIG, finalisée début juin, constituent des vents favorables supplémentaires pour US Bancorp.

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US BANCORP
62,710 USD NYSE +1,60%
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