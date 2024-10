Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: Xavier Niel quitte le conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) indique que Xavier Niel a décidé, suite à sa nomination au conseil d'administration de ByteDance, la maison-mère de TikTok, de démissionner du conseil de surveillance d'URW à compter du 4 octobre.



Aussi, le conseil de surveillance, sur recommandation de Xavier Niel et de son comité de gouvernance, de nomination et de rémunération (CGNR), a décidé de coopter Michael Boukobza pour la durée restant à courir de son mandat de membre du conseil.



'Michael Boukobza possède 25 ans d'expertise dans l'entrepreneuriat et l'optimisation des coûts, principalement dans les télécommunications, l'innovation et le développement numérique ainsi que dans l'industrie de la presse', souligne le groupe immobilier.



Cette nomination de Michael Boukobza en tant que membre non indépendant du conseil de surveillance, ainsi que de membre du CGNR, avec prise d'effet immédiate, sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires d'URW.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 74,60 EUR Euronext Paris -0,05%