URW: vente d'une participation dans le Forum des Halles

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la vente d'une participation de 15% dans Westfield Forum des Halles, centre commercial majeur de 77.600 m2 au coeur de Paris, à CDC Investissement Immobilier, pour un prix de cession net de 235 millions d'euros.



Cet actif emblématique sera désormais détenu par une coentreprise entre URW (50%), AXA IM Alts agissant pour le compte de clients (35%) et la Caisse des Dépôts (15%). Le groupe immobilier continuera de gérer l'actif, qui demeurera pleinement consolidé par URW.



URW a désormais finalisé ou sécurisé des transactions pour 1,5 milliard d'euros depuis début 2024, ce qui réduira d'autant sa dette nette proportionnelle, et il se dit en discussions actives en vue d'autres cessions dans le cadre de son plan de désendettement.





