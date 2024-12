URW: une solution innovante dans le retail media information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce une solution dans le retail media, basée sur l'intelligence artificielle pour 'mesurer, avec une précision inégalée, l'impact drive-to-store des campagnes publicitaires activées dans ses centres commerciaux'.



Déployée dans les 24 centres commerciaux Westfield du groupe en Europe, cette solution innovante s'appuie sur l'observation des comportements grâce aux caméras installées dans les centres commerciaux et sur des algorithmes reposant sur l'intelligence artificielle.



Elle permet ainsi de préciser les occasions de voir des campagnes publicitaires en fonction de la tranche horaire et des profils des visiteurs, de mesurer les visites et le temps passé ensuite en magasin en fonction des profils et de calculer le taux de fréquentation des magasins.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 74,14 EUR Euronext Paris +0,24%