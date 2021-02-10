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URW-Résultat net courant à 1,06 mds d'euros, ne fournit pas de prévisions
Reuters10/02/2021 à 18:29

10 février (Reuters) - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

URW.AS :

* REVENU NET DES LOYERS ANNUEL EUR 1,79 MDS

* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EUR 1,06 MDS

* BÉNÉFICE PAR ACTION AJUSTÉ (AREPS) ANNUEL EUR 7,28, EN BAISSE DE -41,1% COMPARÉ À 2019

* A L'INTENTION D'ACHEVER LES 3,2 MILLIARDS D'EUROS DE CESSIONS RESTANTES EN EUROPE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2022

* METTRA EN ŒUVRE EN 2021/2022 UN PROGRAMME VISANT À RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT SON EXPOSITION FINANCIÈRE AUX ÉTATS-UNIS

* FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE LUI PERMET DE RÉALISER CES CESSIONS DANS LE TEMPS ET DE MANIÈRE ORDONNÉE

* PREMIERS TRIMESTRES 2021: DES CONDITIONS DIFFICILES ENCORE ATTENDUES AVEC DES RESTRICTIONS OPÉRATIONNELLES

* FIN D'ANNÉE 2021: DÉBUT DE REPRISE ATTENDU VARIANT SELON LES MARCHÉS, EN FONCTION DU TAUX D'INFECTION, DU DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION ET DES PROGRAMMES DE RELANCE GOUVERNEMENTAUX

* AU 10 FÉVRIER, ENVIRON 52% DES CENTRES COMMERCIAUX D'URW ÉTAIENT INTERDITS AU COMMERCE, À L'EXCEPTION DES MAGASINS "ESSENTIELS"

* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT DONC CLAIREMENT D'ÊTRE IMPACTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021

* 11,4 MILLIARDS D'EUROS DE LIQUIDITÉS ET DE CRÉDIT DISPONIBLES EN FIN D'ANNÉE

* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT À ÊTRE AFFECTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021

* NE FOURNIT PAS ACTUELLEMENT DE PRÉVISIONS POUR 2021

Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS

(Gdansk Newsroom)

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