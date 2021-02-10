URW-Résultat net courant à 1,06 mds d'euros, ne fournit pas de prévisions
Reuters•10/02/2021 à 18:29
10 février (Reuters) - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
URW.AS :
* REVENU NET DES LOYERS ANNUEL EUR 1,79 MDS
* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EUR 1,06 MDS
* BÉNÉFICE PAR ACTION AJUSTÉ (AREPS) ANNUEL EUR 7,28, EN BAISSE DE -41,1% COMPARÉ À 2019
* A L'INTENTION D'ACHEVER LES 3,2 MILLIARDS D'EUROS DE CESSIONS RESTANTES EN EUROPE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2022
* METTRA EN ŒUVRE EN 2021/2022 UN PROGRAMME VISANT À RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT SON EXPOSITION FINANCIÈRE AUX ÉTATS-UNIS
* FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE LUI PERMET DE RÉALISER CES CESSIONS DANS LE TEMPS ET DE MANIÈRE ORDONNÉE
* PREMIERS TRIMESTRES 2021: DES CONDITIONS DIFFICILES ENCORE ATTENDUES AVEC DES RESTRICTIONS OPÉRATIONNELLES
* FIN D'ANNÉE 2021: DÉBUT DE REPRISE ATTENDU VARIANT SELON LES MARCHÉS, EN FONCTION DU TAUX D'INFECTION, DU DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION ET DES PROGRAMMES DE RELANCE GOUVERNEMENTAUX
* AU 10 FÉVRIER, ENVIRON 52% DES CENTRES COMMERCIAUX D'URW ÉTAIENT INTERDITS AU COMMERCE, À L'EXCEPTION DES MAGASINS "ESSENTIELS"
* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT DONC CLAIREMENT D'ÊTRE IMPACTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021
* 11,4 MILLIARDS D'EUROS DE LIQUIDITÉS ET DE CRÉDIT DISPONIBLES EN FIN D'ANNÉE
* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT À ÊTRE AFFECTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021
* NE FOURNIT PAS ACTUELLEMENT DE PRÉVISIONS POUR 2021
Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS
(Gdansk Newsroom)
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