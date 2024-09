URW : report de l'ouverture de Westfield Hamburg-Überseequartier au premier trimestre 2025

(AOF) - URW annonce que l'ouverture commerciale de Westfield Hamburg-Überseequartier est reportée du 17 octobre 2024 à la fin du premier trimestre 2025. Ce report lui laisse plus de temps pour terminer la mise en service du projet d'aménagement, notamment les éléments opérationnels tels que les systèmes de sécurité incendie et de sécurité des personnes et d'autres systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP). L'achèvement n'étant pas possible avant la saison commerciale d'hiver, le groupe déterminera une nouvelle date d'ouverture en consultation avec les locataires.

L'ouverture retardée des commerces entraînera des coûts supplémentaires estimés à 100 millions d'euros, principalement liés à l'exploitation du chantier pendant une période plus longue et au dédommagement des locataires. Le nouveau calendrier d'ouverture ne devrait pas avoir d'impact sur les prévisions d'Areps (résultat récurrent par action ajusté) du groupe pour l'exercice 2024.

Ce quartier urbain à usage-mixte réunira un ensemble de bureaux modulables , des appartements, trois hôtels, un centre commercial de 200 boutiques et cafés, ainsi qu'un large éventail de services et d'innovations numériques. Ce serait selon URW le plus grand projet d'aménagement de centre-ville en Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.